Juventus-Inter, la sfida di Gagliardini: "Sono un giocatore importante"

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

02/02/2017 14:30

JUVENTUS INTER GAGLIARDINI / E' Juventus-Inter ad occupare le news Inter a tre giorni dal match. Ne parla anche Gagliardini, uno che nel calciomercato invernale è finito ai nerazzurri dopo essere stato corteggiato anche dai bianconeri.

In conferenza stampa l'ex Atalanta ha affermato: "Veniamo da una serie di risultati positivi, ma vincere allo Stadium sarebbe importante. Per le è la prima contro la Juventus. Affrontiamo la squadra più forte del campionato, sarà difficile ma andiamo a Torino per fare risultato. Loro hanno perso Pogba in estate ma hanno preso Pjanic che è il migliore. E' il più forte centrocampista da affrontare ma non ci saranno problemi. Non so quanto sono stato vicino alla Juventus, ora so qua. Domenica è una grande partita ma non ho nessuna voglia di rivalsa legata alla Juventus, mi sento un calciatore importante".

Dalla futuro prossimo, rappresentato dalla Juventus, al passato recente con l'impatto di Gagliardini nella rosa di Pioli: "Sono abbastanza sicuro dei miei mezzi, so cosa posso dare. E' successo tutto rapidamente e questo ha agevolato il mio inserimento rapido. Spero di continuare così".

Inevitabile però tornare alla sfida dello Stadium e alla possibilità di riaprire la corsa scudetto: "Abbiamo la convinzione di giocarcela ad armi pari. Possiamo fare risultato. Per noi vincere sarebbe un messaggio importante a tutto il campionato. Dobbiamo stare attenti a non sbagliare l'approccio: partire bene subito".

Sempre in tema Juve, Gagliardini toglierebbe ai rivali Bonucci "il difensore più completo di tutti", mentre per la Champions il pensiero dell'ex Atalanta è chiaro: "Guardando la classifica, Juve davanti a tutte. Roma e Napoli sono lì e possiamo giocarcela per il terzo posto, se le vincono tutte è dura. Però ci sono gli scontri diretti. Proveremo a fare la corsa su entrambe e poi vedremo". Infine sulla Nazionale: "Non ci sto pensando più di tanto. Già essere qua è una grande emozione. Facendo come sto facendo adesso la Nazionale sarà una conseguenza".