Calciomercato Torino, quattro opzioni per il dopo Mihajlovic

TORINO MIHAJLOVIC / Il Torino non è stato certamente tra i club più attivi nel mercato di gennaio. Il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic aveva chiesto rinforzi in difesa e a centrocampo per potersi avvicinare alle squadre che lottano per un posto in Europa, ma non è stato accontentato. E, secondo gli ultimi rumors, il suo rapporto con il presidente Urbano Cairo non sarebbe più così idilliaco tanto che c'è chi ipotizza una separazione al termine della stagione. In attesa di capire come evolverà la situazione, le alternative di certo non mancano: da Prandelli, reduce dalla brevissima esperienza al Valencia e desideroso di ripartire dalla Serie A a Guidolin, anche lui di ritorno dall'estero dopo l'avventura allo Swansea passando per chi in Italia sta già facendo tanto bene come Di Francesco al Sassuolo- che potrebbe avere però offerte migliori di quella del Torino - fino a Oddo, tanto bravo quanto sfortunato col suo Pescara.

