02/02/2017 14:40

VIDEO NAPOLI MERTENS PIZZAIOLO / Non solo falso nove: Dries Mertens dimostra di non avere paura delle novità e si cimenta con... la pizza! In un video che sta spopolando in rete, ifnatti, l'attaccante del Napoli è ripreso mentre si diletta a cucinare una pizza in un ristorante della città. Una scena divertente che dimostra ancora di più quanto il belga si sia integrato a meraviglia nel capoluogo partenopeo.

B.D.S.