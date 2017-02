Calciomercato Torino, Cairo ammette: "La Roma chi ha chiesto Baselli"

02/02/2017 13:28

CALCIOMERCATO TORINO/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', il presidente del Torino Urbano Cairo ha fatto il punto della situazione sul calciomercato dei granata: "Quello di gennaio è un mercato non facile dove rischi di fare operazioni a vuoto. Noi abbiamo preso subito Iturbe, un giocatore di valore assoluto, ma fatica perché ha bisogno di entrare in forma perché non giocava da tempo. Questo è il miglior Torino da quando io sono presidente, abbiamo incassato ma anche investito. Ci vuole un po' di paziena, anche se abbiamo quattro punti in più rispetto all'anno scorso e solo cinque in meno rispetto a quando ci siamo qualificati in Europa League. Abbiamo una squadra che in tanti ci invidiano".

BASELLI-ROMA - Cairo, parlando degli obiettivi sfumati per il Torino, ha anche confermato il tentativo della Roma per Baselli anticipato da Calciomercato.it nei giorni precedenti alla chiusura della sessione invenale: "Abbiamo tanti centroampisti forti in rosa e la Roma ci ha chiesto Baselli fino all'ultima ora del mercato. Perché non si sono chiuse le trattative con Donsah, Imbula e Castro? Per Castro la richiesta di 10 milioni di euro era esagerata essendo un calciatore del 1989. Donsah il Bologna non lo dava, Imbula aveva un obbligo di riscatto a 15 milioni di euro che per noi è una cifra elevata per un calciatore che non sta giocando".

S.F.