Torino, Cairo: "Club importanti su Baselli. Milinkovic-Savic? Il Donnarumma serbo"

CAIRO CALCIOMERCATO TORINO / In occasione della presentazione del nuovo canale televisivo tematico del club, il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato il recente calciomercato invernale: "Ci manca un centrocampista? Ne abbiamo sette e quelli di valore le altre società non li cedono facilmente. Gli unici disponibili erano quelli che giocavano poco. Abbiamo resistito a offerte da club importanti per Baselli. Noi pensiamo a giocatori a partire dal '95, perché per quelli di 28-30 anni sono contrario a fare investimenti da 10 milioni di euro. Imbula lo seguivamo da tempo, ma la trattativa non è andata in porto per i cost troppo elevati. E il riscatto da 15 milioni sarebbe diventato un obbligo: troppo per uno che non gioca. Abbiamo acquistato Carlao e Mihajlovic era molto contento, come di Milinkovic-Savic: mi dicono che sia il Donnarumma serbo. Spetterà a Sinisa capire se lanciarlo come fatto con il portiere del Milan. I difensori validi non li cedono facilmente. Iturbe ha un grande potenziale e prima di prenderlo ne abbiamo parlato con Mihajlovic. Ho dovuto anche riscattare Iago Falque per portarlo a Torino, ma siamo contenti. Il Bologna non ha voluto cedere Donsah. Castro? Non credo che avrebbe cambiato magicamente i risultati. Non è detto che Hart andrà via: parleremo con il Manchester City e ragioneremo con il ragazzo".

Baselli è stato seguito dalla Roma in questa sessione di mercato invernale, Per quanto riguarda Castro, il Torino si è scontrato con l'alta valutazione data dal Chievo al giocatore.

S.D.