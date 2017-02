Calciomercato Atalanta, Gomez ammette: "Arrivata offerta dalla Cina"

02/02/2017 12:16

CALCIOMERCATO ATALANTA/ Il 'Papu' Gomez è uno dei personaggi dell'anno in Serie A: protagonista in campo con i gol e gli assist che stanno facendo sognare l'Atalanta, protagonista fuori con le sue perle sui social che lo hanno reso idolo di tutti i tifosi italiani. L'argentino, ieri impegnato in una sessione di autografi a Bergamo, ha rivelato di aver ricevuto un'offerta dalla Cina per lasciare l'Italia già a gennaio: "Segnali dall'Oriente? Una chiamata c'è stata, dalla Cina - le parole di Gomez riportate da 'La Gazzetta dello Sport' - ma qui stoda Dio ed è bellissimo sentire il calore della gente che dà sempre una spinta in più. Se fosse arrivata un'offerta importante per me e la società, ci avremmo potuto pensare". In chiusura, Gomez ha voluto tranquillizzare tutti i fantallenatori che hanno deciso di puntare su di lui ad inizio stagione: "Fidatemi di me, non vendetemi e vincerete".

S.F.