Calciomercato, Milan-Caceres: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

02/02/2017 11:43

CALCIOMERCATO MILAN CACERES - All'infortunio di Mattia De Sciglio, con il giocatore che starà fuori un mese dopo il durissimo intervento di Rodrigo de Paul in Udinese-Milan di domenica scorsa, si è aggiunto quello di Luca Antonelli. Al tecnico del Milan, Vincenzo Montella, che deve fare a meno anche di Calabria, non resta che il solo Vangioni per la fascia sinistra. Per l'argentino, bloccato nella sessione appena terminata del calciomercato proprio per ovviare all'assenza dei tanti calciatori, si tratterebbe dell'esordio dal primo minuto con la società meneghina contro la Sampdoria nel prossimo weekend. Ma, nel frattempo, il calciomercato Milan guarda agli svincolati: nelle scorse ore è circolata con forza l'indiscrezione che vorrebbe l'amministratore delegato Adriano Galliani sulle tracce di Martin Caceres.

Calciomercato Milan, idea Caceres per la fascia: le ultime

Il 29enne calciatore uruguaiano è svincolato dallo scorso 30 giugno, quando il suo contratto con la Juventus è scaduto. Da allora, il difensore è stato accostato a molti club europei e a gennaio è saltato proprio al fotofinish il suo approdo ai turchi del Trabzonspor. Adesso, oltre alla Fiorentina, ecco l'ipotesi Milan: stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, al momento le parti non sono vicinissime. C'è distanza, ma si sta lavorando per accorciarle. Chiaramente, prima di chiudere la trattativa, serviva l'ok della futura proprietà cinese e il buon esito delle visite mediche, vista la lunga inattività del calciatore e i tanti problemi accusati negli anni precedenti. Caceres-Milan, si lavora.