Calciomercato Torino, nuovi sondaggi da Londra per Belotti

02/02/2017 11:49

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Nuove ombre sul futuro di Andrea Belotti: secondo quanto scrive oggi in edicola 'Tuttosport', il Chelsea avrebbe riallacciato i contatti attraverso alcuni intermediari per valutare i margini del possibile acquisto futuro dell'attaccante granata, 'blindato' da una clausola rescissoria valida solo per l'estero pari a ben 100 milioni di euro. Secondo il quotidiano, il recente mercato sottotono granata rischi di allontanare il 'Gallo' da Torino.

S.D.