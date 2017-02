02/02/2017 11:35

ROMA SALAH / Mohamed Salah, al termine della semifinale di Coppa d'Africa vinta ai rigori dal suo Egitto contro il Burkina Faso, ha parlato ai microfoni di 'Sky': "La Roma ha vinto in Coppa Italia? Sono molto contento per la mia squadra, anche per Francesco Totti. Auguro il meglio alla Roma e loro lo augurano a me. Tornerò Presto".

S.D.