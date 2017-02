Calciomercato Inter, da Verratti a Berardi: colpi estivi per una squadra sempre più a tinte azzurre

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

02/02/2017 11:50

CALCIOMERCATO INTER ITALIA VERRATTI BERARDI / E' terminato solo da pochi giorni ma il calciomercato per la maggior parte delle squadre è già proiettato alla prossima estate. Tra i club, che certamente saranno protagonisti della prossima sessione c'è l'Inter. Come ammesso in esclusiva a Calciomercato.it da Perinetti, l'Inter ha messo a segno il miglior colpo, portando a casa dall'Atalanta, Roberto Gagliardini. Il 22enne di Bergamo, che tanto bene aveva fatto ad inizio stagione con la maglia degli orobici, non ha faticato per nulla ad ambientarsi, trovando un posto fisso nell'undici di Stefano Pioli, che sta risalendo la classifica in campionato

Il Fair Play Finanziario ha sostanzialmente bloccato il resto del calciomercato dell'Inter, che non ha potuto mettere a segno altri colpi. Colpi, che vengono così, rimandati alla prossima estate. La società cinese è intenzionata a fare le cose in grande e a rendere l'Inter sempre più italiana. Da Verratti a Berardi, da Bernardeschi a Darmian, fino all'obiettivo numero uno per la difesa Manolas: ecco tutti i possibili colpi estivi del calciomercato Inter.

Calciomercato Inter, sfida internazionale per Verratti: l'ex Pescara è il sogno dei cinesi

E' Marco Verratti il sogno per il prossimo calciomercato Inter. I nerazzurri, che in estate non saranno più condizionati dal Fair Play Finanziario come avvenuto in questo gennaio, sono pronti a dare l'assalto al centrocampista della Nazionale e del Psg. L'ex Pescara piace davvero a tutte le big d'Europa, ma soprattutto alle squadre italiane. I nerazzurri per aggiudicarselo dovranno vedersela con la Juventus, che da tempo ha messo gli occhi sul giocatore, e molto probabilmente con il Milan. I cinesi, se dovessero prendere possesso delle quote societarie, sono pronti per un calciomercato da protagonisti. L'asta è pronta ad aprirsi sulla base di 80 milioni di euro. A far sognare le tre squadre italiane sono state le parole di Donato Di Campli: "Verratti tornerà a giocare in Serie A". Il messaggio dell'agente del centrocampista è chiaro ma occhio comunque alla pista estera con il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti pronto a tornare alla carica.

Nei pensieri dell'Inter c'è quello di affiancare Verratti a Gagliardini per una squadra sempre più italiana. Ma il centrocampista non è l'unico azzurro finito nel mirino della proprietà cinese. L'altro nome è quello di Domenico Berardi, il quale non hai mai nascosto la sua fede nerazzurra. In avanti resta vivo anche l'interesse per Bernardeschi, che ha deciso di non rinnovare con la Fiorentina. Ma anche in questo caso bisognerà guardarsi dai cugini: si prospetta un'estate davvero rovente con Inter e Milan pronte a darsi battaglia sul calciomercato. Un ultimo nome, italiano, che potrebbe tornare a far caso del club nerazzurro è Darmian. L'ex Torino sta faticando ad imporsi al Manchester United e potrebbe far ritorno a casa per rinforzare il reparto, che al momento sembra il più carente.

Calciomercato Inter, non solo italiani: Manolas e Rodriguez per blindare la difesa

Non solo italiani per l'Inter. La sensazione è che il reparto meno azzurro la prossima stagione sarà quello di difesa. Suning interverrà per migliorare il pacchetto arretrato ma i nomi buoni parlano un'altra lingua. L'Inter ha già imbastito una trattativa con la Roma per Kostas Manolas. Il sogno dei nerazzurri è quello di affiancare il greco a Miranda. L'affare sarebbe potuto andare in porto già a gennaio per 42 milioni di euro più bonus ma le modalità di pagamento dilazionate non sono state accettate dai gialloblu ma in estate, come già detto, sarà tutto diverso. A giugno, infine, l'Inter punterà su Ricardo Rodriguez. Il terzino del Wolfsburg ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. Una valutazione, che ha spaventato i nerazzurri a gennaio ma che non sembra creare molti problemi per l'estate. Il club nerazzurro è seriamente intenzionato a tornare ai vertici del calcio nazionale e internazionale nel più breve tempo possibile: se buona parte di questi obiettivi dovessero concretizzarsi, lo scudetto non sarebbe certamente più solamente un sogno.