Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: arriva Caceres!

02/02/2017 11:24

CALCIOMERCATO MILAN CACERES / Il Milan piazza il colpo a sorpresa a poche ore dalla chiusura del calciomercato invernale: secondo quanto riferisce 'Sky', è 'tutto fatto' per l'arrivo dello svincolato Martin Caceres in rossonero. Contratto fino al giugno 2018 per il calciatore uruguaiano ex Juventus. Le visite mediche sono previste nella mattinata di domani, venerdì 2 febbraio: da verificare le condizioni fisiche del giocatore dopo la lunga assenza dal campo.

S.D.