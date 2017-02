Calciomercato Chelsea, Conte-show in estate: tre colpi con 100 MILIONI di sterline!

02/02/2017 11:29

CALCIOMERCATO CHELSEA/ Il Chelsea di Antonio Conte si prepara a dettare legge nel prossimo calciomercato estivo, quello che servirà ai 'Blues', dopo aver conquistato la Premier League (i tifosi facciano i dovuti scongiuri) di dare l'assalto alla Champions League, il trofeo che il manager italano non è mai riuscito a vincere sulla panchina della Juventus. Come riporta il 'Mirror', Abramovic ha stanziato 100 milioni di sterline come budget per rinforzare la rosa e renderla ancora più competitiva a livello europeo. Sono tre gli obiettivi principali del Chelsea: Moussa Dembelé, attaccante del Celtic Glasgow già cercato durante il mercato di gennaio, Alvaro Morata, punta duttile del Real Madrid da tempo gradita a Conte e infine Virgil van Dijk, difensore centrale del Southampton per il quale bisognerà vincere la concorrenza del Liverpool.

S.F.