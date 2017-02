Calciomercato, Cassano: "Pronto a stare a casa e fare il babysitter ed il procuratore"

02/02/2017 11:17

CALCIOMERCATO CASSANO FUTURO - Attualmente svincolato dopo la rescissione di contratto con la Sampdoria, Antonio Cassano ha parlato del suo futuro ai microfoni di 'Sky Sport': "Per ora non si è mosso nulla di stuzzicante, al momento giusto vedremo - ha affermato il 34enne attaccante di Bari Vecchia - Faccio una vita tranquilla e serena, mi alleno con la Primavera (dei blucerchiati, ndr) per mantenere l'entusiasmo e farmi trovare pronto nel caso arrivi un'occasione. Altrimenti, starò a casa a fare il babysitter ed il procuratore di mia moglie. La voglia di giocare è tanta, ma nel caso me ne farò una ragione". Un club cinese, il Crotone, il Panathinaikos e il San Lorenzo sarebbero tuttora interessate all'ex Inter...

F.S.