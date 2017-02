West Bromwich Albion, Cannavaro non molla Salomon Rondon

03/02/2017 02:00

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Il manager del WBA, Tony Pulls, continua ad insistere che la discontinuità di rendimento di Salomon Rondon, è dovuta soltanto a problemi di carattere personale e non alla grande offerta ricevuta dal giocatore da un club cinese. Stando a quanto riportato dal tabloid britannico 'Mirror', il Tianjin Quanjin di Fabio Cannavaro però, non avrebbe affatto mollato la presa sul 27enne attaccante venezuelano: nonostante un primo rifiuto dei 'Baggies', che hanno dichiarato incedibile il giocatore, i cinesi vorrebbero tentare un nuovo assalto, mettendo sul piatto la bellezza di 32 milioni di sterline (circa 37,5 milioni di euro al cambio attuale). Il calciomercato in Cina si chiuderà soltanto il 28 febbraio e di tempo per sbloccare la situazione, ce ne è ancora molto...

F.S.