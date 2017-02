02/02/2017 11:07

CALCIOMERCATO LAZIO/ Ricardo Kishna ha lasciato la Lazio per la Francia proprio durante l'ultimo giorno di calciomercato: con la sua cessione al Lille, in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni di euro a favore del club transalpino, si è ridotta la colonia olandese di Formello, ora ristretta ai soli Hoedt e de Vrij. Proprio quest'ultimo, in patria, ha commentato dell'addio di Kishna dopo solo un anno e mezzo a Roma.

Calciomercato Lazio, de Vrij su Kishna al Lille: "Scelta migliore"

"Il passaggio di Kishna al Lille? Ricardo è un bravo ragazzo - ha spiegato il difensore olandese ai microfoni di 'Elf Voetbal' - ha fatto la scelta migliore e gli auguro tutto il meglio per il suo nuovo club perché se lo merita. Lui stava troppo tempo dentro casa qui a Roma? Ognuno sceglie di passare il proprio tempo come vuole. Non so se Ricardo Kishna stesse troppo dentro casa, poso dire che a me piace stare all'aperto e l'aria di Roma e dintorni è davvero buona".

S.F.