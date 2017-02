I CRAQUE DEL MOMENTO - Sigurdsson: il vento di speranza soffia da nord

Maurizio Russo

02/02/2017 14:00

SIGURDSSON SWANSEA / Sabato 31 dicembre: ultimo giorno dell'anno ed ultima giornata del girone di andata in Premier League. Lo Swansea perde 3-0 in casa contro il Bournemouth e si ritrova all'ultimo posto solitario in classifica, con l'ultima speranza che sembra abbandonare la formazione gallese. E invece il 2017 racconta tutta un'altra storia. I 'Cigni' vengono affidati alla guida tecnica di Paul Clement che inverte subito la rotta: lo 0-4 interno contro l'Arsenal è soltanto un incidente di percorso che scolorisce di fronte alle tre vittorie - di cui due in trasferta - conquistate nelle altre tre partite del nuovo anno che valgono l'attuale diciassettesimo posto che vorrebbe dire salvezza.

LEADER E TRASCINATORE - L'uomo simbolo della risalita dello Swansea è senza dubbio Gylfi Sigurdsson. L'eclettico centrocampista classe 1989 della Nazionale islandese ha messo la sua firma in tutti i recenti successi dei gallesi, divenendo il craque del momento. Tutto è iniziato dalla vittoria nello scontro diretto sul campo del Crystal Palace, allorché l'ex Hoffenheim servì l'assist a Mawson per il vantaggio degli 'Swans'. Poi la rete col suo mancino micidiale che ha permesso di espugnare Liverpool 3-2, infine il gol e l'assist nel 2-1 interno contro il Southampton.

Calciomercato, Sigurdsson: a gennaio poteva sbarcare in Serie A

Il rinnovo del contratto fino al 2020 siglato la scorsa estate dice molto dell'attaccamento di Sigurdsson allo Swansea. Ecco perché, nonostante il pessimo avvio di stagione, il centrocampista islandese ha deciso di non abbandonare la barca nella sessione invernale di calciomercato appena conclusa nonostante le diverse offerte che gli erano arrivate. Il West Ham avrebbe voluto farne l'erede di Payet passato al Marsiglia e, secondo i tabloid britannici, anche Inter e Roma avevano fatto un sondaggio. Ma il cuore gli ha detto di restare per tentare l'impresa.