Juventus, Higuain: "Bianconeri come il Real. Ecco chi è il mio idolo"

02/02/2017 09:28

JUVENTUS HIGUAIN - L'attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni dell'emittente spagnola 'Onda Cero', nella quale ha toccato diversi interessanti argomenti.

JUVENTUS E REAL A CONFRONTO - "La Juve è come il Real Madrid: sono squadre che ti insegnano a vincere. Allo 'Juventus Stadium' però, il pubblico non è esigente come al 'Santiago Bernabeu': non è nella cultura dei tifosi juventini fischiare i propri giocatori. L'arrivo in bianconero? Il fatto che una squadra mi abbia cercato ed abbia pagato una clausola così alta non può che rendermi molto orgoglioso della cosa".

NAPOLI-REAL IN CHAMPIONS - "Sono molto legato ad entrambe. Certo, la squadra di Sarri sta cambiando e sta cercando mi imparare: la cosa importante, comunque, è voler migliorare. Ho amici da entrambe le parti: spero che vinca il migliore" .

...E JUVENTUS-PORTO - Negli ottavi di Champions Higuain si ritroverà di fronte uno dei suoi ex compagni, Iker Casillas: "Se dovesse capitarmi, certo che tirerei un rigore. È bello fare gol ai migliori".

MESSI, DYBALA E 'I DUE RONALDO' - "Dybala è un fenomeno, deve stare tranquillo. Per quel che riguarda Messi e Cristiano Ronaldo, mon ho mai detto che non segnerebbero tanto in Italia. Ho detto che sarebbe una bella sfida. Chi è il idolo? Guardo continuamente video di Ronaldo Nazario per imparare: per me è stato il migliore della storia".