Calciomercato Napoli, caso El Kaddouri-Trabzonspor: i turchi si rivolgono alla FIFA

02/02/2017 10:33

NAPOLI EL KADDOURI TRABZONSPOR - Continua a far discutere la questione legata al mancato trasferimento di Omar El Kaddouri dal Napoli al Trabzonspor. Il calciatore si è trasferito nell'ultimo giorno di mercato all'Empoli, cosa che non è andata giù ai turchi che, riporta 'Il Mattino', avrebbero espresso l'intenzione di rivolgersi all'arbitrato della FIFA. Questo perché il calciatore aveva firmato un precontratto con la società turca, ma successivamente ha preferito la società toscana. Il Trabzonspor sarebbe infuriato con il suo agente, Mino Raiola, e con lo stesso Napoli che, durante la trattativa, avrebbe cambiato spesso le condizioni. El Kaddouri sarebbe andato in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso e da ieri sarebbe stato libero di firmare un nuovo accordo per l'anno prossimo. Ma il passaggio all'Empoli ha risolto la situazione. Almeno per il momento, in attesa delle mosse dei turchi.

A.L.