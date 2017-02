Calciomercato Torino, Mihajlovic shock: rottura con Cairo?

02/02/2017 09:40

CALCIOMERCATO TORINO MIHAJLOVIC / Colpo di scena in arrivo in casa Torino? Secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle pagine di 'Tuttosport', l'attuale allenatore granata Sinisa Mihajlovic potrebbe non essere più considerato con certezza la guida tecnica su cui fare affidamento la prossima stagione.

Il mercato invernale sottotono e le parole di Cairo sulla bontà della rosa e sulla prudenza da adottare sotto il profilo tattico potrebbero mettere in discussione un rapporto che fino a poche settimane fa sembrava idilliaco.

S.D.