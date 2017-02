Calciomercato Juventus, doppia pista per Hernanes

02/02/2017 09:10

CALCIOMERCATO JUVENTUS HERNANES / L'esclusione dalla lista Uefa della Juventus ha fatto tornare d'attualità in casa bianconera i dubbi sul futuro del 'Profeta' Hernanes, in possibile uscita già nei prossimi giorni o settimane. Il centrocampista brasiliano ex Lazio ed Inter è corteggiato dal San Paolo, ma non è da escludere un ritorno di fiamma del Guangzhou di Felipe Scolari, che ha fatto un sondaggio per Hernanes già sul finire del 2016.

S.D.