Calciomercato Lazio, agente Keita: "Nessun caso, solo attacchi faziosi e immotivati al giocatore"

02/02/2017 09:48

CALCIOMERCATO LAZIO AGENTE KEITA - Keita Baldé Diao resta uno dei nomi più caldi per quel che riguarda il calciomercato estivo in uscita della Lazio. Milan, Inter e Juventus ne moritonano da tempo la situazione, pronte a scagliare l'offensiva nel momento giusto. Il giocatore, che ha avuto in passato qualche frizione con il club capitolino, ad oggi non ha ancora rinnovato il suo contratto, che scadrà nel giugno del 2018. Su di lui, spesso si è scatenato un turbinio di polemiche, come nei giorni scorsi per un presunto caso diplomatico con la società di Lotito, derivante ad un altrettanto presunto ritardo nel rientro dell'attaccante, impegnato nella Coppa d'Africa (che ne avrebbe comportato l'esclusione dai convocati nel match di Coppa Italia contro l'Inter). Sulla questione, attraverso 'Twitter' ha voluto far luce il procuratore dell'ex Barcellona, Roberto Calenda. Di seguito il testo integrale del comunicato diffuso dall'avvocato:

"Non credete alla cattiva informazione. Non esiste alcun caso Keita, che sarà pronto per il Pescara come da programma. Il giocatore d'accordo con l'allenatore (che in conferenza aveva espresso un desiderio apprezzabile ma irrealizzabile) aveva programmato il rientro per giovedì. Per poter partecipare alla sfida di Coppa Italia di ieri, Keita, liberato soltanto lunedì dalla nazionale del Senegal, avrebbe dovuto prendere un volo privato che lo portasse immediatamente a Milano. Così come hanno fatto altri suoi connazionali. Non avendo il suo club organizzato un rientro così veloce era impensabile, dopo una competizione logorante, riuscire in 24 ore a viaggiare con voli di linea dal Gabon al Senegal e dal Senegal a Milano per poi giocare una partita così importante. E impensabile era convocarlo mentre lui era impegnato nel viaggio di ritorno. Tutte le voci infondate che circolano su casi diplomatici, multe o litigi non fanno altro che aggiungersi al già lungo elenco di attacchi faziosi e immotivati al giocatore".

