Calciomercato Milan, testa all'estate: ecco tutti i nomi nel mirino dei nuovi proprietari cinesi!

CALCIOMERCATO MILAN I COLPI ESTIVI DEI PROPRIETARI CINESI - La Cina è stata indubbiamente la nuova variabile che ha condizionato l'ultimo calciomercato. A suon di milioni, i ricchi club asiatici sono riusciti a vincere le resistenze di tanti giocatori, convincendoli a lasciare il 'Vecchio Continente' per andare a confrontarsi con una realtà diversa, di vita quanto calcistica. Il livello tecnico e gli obiettivi stagionali cambiano, questo è evidente. Ma di fronte a certe offerte di ingaggio, è un aspetto che - comprensibilmente - si può decidere di far passare in secondo piano. Questione di scelte. Ma ora che la Cina, è sbarcata in Italia, con l'acquisizione di club storici come Inter e Milan, cosa cambierà nella nostra Serie A? Proprio il calciomercato Milan, potrebbe avere una scossa la prossima estate (closing permettendo...), grazie alle risorse messe in campo dalla nuova proprietà asiatica.

Per quel che riguarda gli esterni offensivi - come ricorda l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' - il Milan tiene nel mirino Berardi del Sassuolo (che il club non valuta meno di 25 milioni di euro, vista anche la recente quotazione di Gagliardini) e Bernardeschi della Fiorentina, che per ora ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i 'Viola' (nonostante l'accordo in scadenza nel 2019, i toscani chiedono 50 milioni per il suo cartellino). Su di loro però, attenzione alla concorrenza soprattutto dell'Inter m anche della Juventus.

Sempre restando al reparto avanzato, un nome buono potrebbe essere quello di Lorenzo Insigne, che il Napoli però spera presto di blindare con un ricco rinnovo. Per questo il 'Diavolo' resta assolutamente vigile su Keita Balde Diao, in scadenza nel 2018 con la Lazio e destinato a lasciare la capitale.

Passando invece alla difesa e al centrocampo, si continua a seguire il centrale l’argentino del Villarreal Mateo Musacchio (anche lui non ha rinnovato e il prezzo è calato ma lo segue anche la Roma), così come il mediano croato Badelj (cui restano soltano 15 mesi di contratto con la Fiorentina prima di essere svincolato) e, marginalmente, Marco Verratti del PSG. Sul centrocampista abruzzese infatti, è molto forte da tempo il pressing dei cugini dell'Inter. Attenzione però anche a Tolisso: i rossoneri potrebbero tentare di sorpassare la Juventus nella corsa al 22enne di origini togolesi in forza al Lione.