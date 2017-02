Calciomercato Inter, lifting alle fasce con Darmian e Rodriguez: il retroscena

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

02/02/2017 08:15

CALCIOMERCATO INTER DARMIAN RODRIGUEZ / Archiviato il calciomercato invernale, ora l'Inter guarda all'estate con l'obiettivo di rinnovare le fasce: i due nomi caldi del calciomercato Inter in entrata sono quelli di Matteo Darmian del Manchester United a destra e di Ricardo Rodriguez del Wolfsburg a sinistra, cercato anche a gennaio dall'Inter che si è scontrato con la valutazione del cartellino pari a 20 milioni di euro.

Secondo quanto scrive 'Tuttosport' oggi in edicola, il terzino svizzero ha detto 'no' alla proposta del Paris Saint-Germain (dopo i sondaggi ugualmente andati a vuoto di Arsenal e Marsiglia) perché intenzionato a provare l'esperienza in Serie A con la maglia nerazzurra.