Calciomercato Napoli, da Balotelli a Ibrahimovic: quelle parole di Raiola...

02/02/2017 07:51

CALCIOMERCATO NAPOLI BALOTELLI IBRAHIMOVIC / Mario Balotelli o Zlatan Ibrahimovic al Napoli? La doppia suggestione di calciomercato è stata rilanciata nelle scorse ore dall'agente dei due attaccanti, Mino Raiola, che ai microfoni di 'Crc' ha lasciato aperta la porta all'ipotesi partenopea per il futuro dei suoi due assistiti: "Il futuro di Balotelli? Non escludiamo il Napoli e neanche le altre società, ma servono anche le volontà di De Laurentiis e Sarri. Ibrahimovic? E' sempre stato innamorato di Napoli e della passione dei napoletani, con lui non si sa mai".

A complicare i sogni Balotelli e Ibrahimovic in casa Napoli (che in attacco attualmente è ben coperto, anche alla luce del recente acquisto di Pavoletti) c'è il rapporto tra Mino Raiola e Maurizio Sarri, complicato dopo le recenti dichiarazione del procuratore in merito all'addio del suo assistito El Kaddouri.

S.D.