Calciomercato Juventus, dalla Germania: visite mediche per Kolasinac

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

02/02/2017 07:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS KOLASINAC / Il calciomercato invernale si è chiuso solo da poche ore, ma la Juventus è già pronta a ripartire con gli acquisti: come si legge questa mattina sulle colonne di 'Tuttosport', che cita fonti vicine allo Schalke 04, Sead Kolasinac (in scadenza a giugno) dovrebbe essere a Torino entro il prossimo 13 febbraio per sottoporsi alle visite mediche con la società bianconera. Il laterale bosniaco, in caso di definitiva fumata bianca, si legherà alla Juve con un contratto quinquennale. La 'Vecchia Signora' ha bruciato la concorrenza di Milan e Chelsea. La Juventus ha provato ad acquistare Kolasinac già a gennaio, senza però trovare l'accordo economico con lo Schalke 04.