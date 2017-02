02/02/2017 04:16

NEWS LAZIO/ Torna il derby Lazio-Roma in Coppa Italia dopo quattro anni: nel 2013 valeva il trofeo, vinto dai biancocelesti allenati da Vladimir Petkovic grazie al leggendario gol di Lulic, stavolta assegnano un posto in finale. Per l'andata del 1 marzo, Simone Inzaghi è già in emergenza. Il tecnico della Lazio dovrà fare a meno di Lulic, Radu e Patric squalificati dopo il quarto di finale vinto in casa dell'Inter.

S.F.