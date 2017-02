Dall'inviato Andrea Corti @cortionline

02/02/2017 00:00

ROMA CESENA GARRITANO / Luca Garritano ha commentato la sconfitta del suo Cesena all''Olimpico' di Roma. Intervenuto in zona mista, dove era presente anche l'inviato di Calciomercatoit, il calciatore ha spiegato: "Il rigore su di me ci poteva stare. Quello per la Roma forse no, ma sono di parte".

M.D.A.