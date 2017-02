Pescara-Fiorentina, la delusione di Oddo: "Perdere così fa male"

01/02/2017 23:43

PESCARA FIORENTINA / Delusione in casa Pescara dopo la sconfitta allo scadere cotnro la Fiorentina. Massimo Oddo ha commentato la prestazione della sua squadra: "Mi dispiace per i ragazzi perché ci tengono a raddrizzare la stagione. Ci mettiamo anima e cuore ma stiamo pagando oltremodo ogni errore - esordisce a 'Premium Sport' - Nel primo tempo avevamo più gamba per ripartire, siamo stati quasi perfetti. La Fiorentina è una squadra che muove bene palla e ti sfianca. Abbiamo pensato di aspettarli bassi e sfruttare le ripartenze, i ragazzi hanno giocato esattamente come gli avevo chiesto. Perdere così fa male, io tifo Pescara e mi dispiace di più: da ragazzo andavo in curva. Da domani si riparte reagendo a questa spiacevole sensazione".

M.D.A.