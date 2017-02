Premier League, 23a giornata: poker di Guardiola, scivola Mourinho

01/02/2017 23:45

PREMIER LEAGUE GIORNATA RISULTATI CLASSIFICA / Si chiude la 23esima giornata di Premier League con le tre partite di stasera. Il Manchester City riesce a vincere contro il West Ham, successo comodo per 4-0, mentre i cugini dello United pareggiano in casa contro l'Hull. Pareggio per 1-1 tra Stoke ed Everton.

West Ham-Manchester City 0-4

Manchester United-Hull City 0-0

Stoke City-Everton 1-1

CLASSIFICA: Chelsea 56 punti, Tottenham 47, Arsenal 47, Liverpool 46, Manchester City 46, Manchester United 42, Everton 37, WBA 33, Burnley 29, Stoke 29, West Ham 29, Southampton 27, Watford 27, Bournemouth 26, Leicester 21, Middlesbrough 21, Swansea 21, Crystal Palace 19, Sunderland 16, Hull City 16*.

*Una partita in meno