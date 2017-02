Roma-Cesena, Camplone: "Rigore? L'ha visto solo l'arbitro. Li abbiamo messi in difficoltà"

01/02/2017 23:20

ROMA CESENA / Andrea Camplone soddisfatto per la prestazione del suo Cesena nel match perso contro la Roma, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico, analizzando la gara, è partito dal rigore concesso ai giallorossi: "Non dico nulla. Dalla panchina non ho visto e sto rivedendo solo ora. Credo l'abbia visto solo l'arbitro il rigore, ha voluto darlo e va bene - le sue parole alla 'Rai' - Abbiamo messo in difficoltà una grandissima squadra, poi è ovvio che siano uscite fuori le loro qualità. Fanno piacere i complimenti di Totti, sono contento per la prestazione della mia squadra. Se portiamo questo spirito nel campionato di Serie B potremo salvarci".

M.D.A.