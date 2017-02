Pescara-Fiorentina, Sousa: "Più vicini all'Europa, su Chiesa non mi ripeto..."

01/02/2017 23:13

PESCARA FIORENTINA SOUSA / La Fiorentina vince contro il Pescara in pieno recupero del secondo tempo grazie alla doppietta di Tello. L'allenatore dei viola, Paulo Sousa, parla dopo la vittoria per 2-1 ai microfoni di 'Premium Sport': "L'approccio non è stato sbagliato nel primo tempo, ma loro erano molto bassi ed organizzati. Nella ripresa ho chiesto di provare più l'uno contro uno sulle fasce e giocando con maggiore velocità nel giro palla abbiamo messo in difficoltà gli avversari. Europa? Siamo più vicini adesso, sono dei punti che ci fanno bene. Non mi ripeto su Chiesa, ma dico solo che ha valori umani e non solo tecnici".

FUTURO - "Si costruisce sempre a partire dal presente, quindi dobbiamo pensare ora fare punti e vincere le partite".

O.P.