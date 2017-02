Roma-Cesena, Totti: "Rigore netto, loro messi bene in campo"

01/02/2017 23:05

ROMA CESENA / Vittoria sofferta per la Roma nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Cesena. Francesco Totti, autore del rigore deicisivo (fortemente discusso dalla squadra ospite), ha parlato al triplice fischio: "Il rigore era evidente, nettissimo. Agliardi ha buttato giù Strootman - le sue parole alla 'Rai' - Vittoria ottenuta da grande squadra, stasera era solo importante vincere. Abbiamo vinto contro una squadra non da Serie B, ben messa in campo e che ha giocato a viso aperto. Ora ci aspettano i due derby, speriamo di arrivare in finale, cercheremo di fare il nostro dovere. Futuro? Mi godo questi ultimi tre mesi, poi tireremo le somme. Non è il momento di pensarci".

M.D.A.