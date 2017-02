Coppa Italia, Roma-Cesena 2-1: Totti allo scadere, derby in semifinale!

01/02/2017 23:00

ROMA CESENA / Vittoria al cardiopalma per la Roma nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Cesena. Una rete di Totti allo scadere ha regalato il passaggio del turno ai giallorossi. Primo tempo di dominio per gli ospiti, che hanno sfiorato la rete in molteplici occasioni: al 25' solo il palo ha negato il vantaggio a Kone. Nella seconda frazione, invece, la squadra di Spalletti è sembrata molto più determinata e motivata, con Dzeko più volte pericoloso e autore dell'1 a 0 su assist di El Shaarawy al 68'. Tuttavia, riordinate le idee, il Cesena si è subito portato in avanti trovando il pareggio con Garritano, che al 73' ha sfruttato la 'frittata' di Manolas e Alisson. Nel finale un presunto fallo di Agliardi su Strootman al 95' ha regalato tra le proteste un rigore alla Roma, che Totti ha trasformato con grande precisione. In semifinale i giallorossi affronteranno la Lazio.

Roma-Cesena 2-1: 68' Dzeko (R); 73' Garritano (C); 97' Totti /(R)

M.D.A.