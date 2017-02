Serie A, Pescara-Fiorentina 1-2: beffa abruzzese al 95esimo. Tello regola con doppietta

01/02/2017 22:40

SERIE A PESCARA FIORENTINA 1-2 / La Fiorentina esce dal recupero dell'Adriatico con tre punti rocamboleschi dopo essere andata in svantaggio nella prima frazione. E' il Pescara ad andare in avanti: gol di Caprari su disattenzione della retroguardia viola ed 1-0. I padroni di casa poi non riescono più a produrre con continuità e sale in cattedra la Fiorentina che nella ripresa colpisce il palo con Ilicic e poi pareggia con la conclusione piazzata di Tello. Viola sempre attivi, ma mai troppo pericolosi fino al 95esimo quando proprio lo spagnolo crossa in mezzo all'area di rigore e nessuno raccoglie: palla che rimbalza a terra e schizza in porta. battendo Bizzarri.

Pescara-Fiorentina 1-2: 15' Caprari (P), 68' e 90'+5 Tello (F)

CLASSIFICA: Juventus* punti 51, Roma 47, Napoli 45, Inter 42, Lazio 40, Atalanta 39, Milan* 37, Fiorentina 37, Torino 31, Udinese 28, Chievo 28, Sampdoria 27, Bologna* 27, Cagliari 27, Genoa 25, Sassuolo 24, Empoli 21, Crotone* 13, Palermo 11, Pescara 9.

O.P.