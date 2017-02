02/02/2017 03:50

RENNES AMALFITANO / Colpo a centrocampo per il Rennes che ha ufficializzato sul proprio sito la firma di Morgan Amalfitano. Il 31enne ex West Ham e Lille quindi vestirà la maglia dei rossoneri che stanno lottando per la zona Europa del campionato francese.

O.P.