Lazio, Murgia: "Che emozione l'esordio dal primo minuto. Successo costruito"

01/02/2017 22:17

LAZIO MURGIA / Il classe '96 Alessandro Murgia ieri ha fatto il suo esordio dal primo minuto con la Lazio: un banco di prova importante a 'San Siro' contro l'Inter. Le dichiarazioni del centrocampista a 'Lazio Style': "In settimana abbiamo lavorato molto bene e la vittoria in Coppa Italia è una gran bella soddisfazione. Emozione speciale per me visto che era la prima volta dall'inizio, dopo l'impegno in allenamento è una bella ricompensa".

O.P.