Roma-Cesena, Manolas negativo: distrazioni di mercato?

01/02/2017 21:55

CALCIOMERCATO ROMA CESENA MANOLAS / Brutto primo tempo per la Roma nel match di Coppa Italia contro il Cesena. I giallorossi hanno chiuso la prima frazione a reti inviolate nonostante le molteplici occasioni per gli ospiti, che hanno colpito anche un palo. Tra i peggiori in campo c'è indubbiamente Kostas Manlas, che è andato più volte in difficoltà nel duello con Rodriguez. Al centro di svariate voci di calciomercato, il difensore in campo sembra distratto e talvolta poco determinato. Manolas non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con la Roma: già a gennaio sembrava vicino all'Inter, ma l'affare potrebbe essere solo rimandato alla prossima estate.

M.D.A.