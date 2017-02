Roma-Cesena, Mario Rui: "Parleremo con Spalletti per capire cosa non va"

01/02/2017 21:50

ROMA CESENA / Cesena propostivo nel primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma. Mario Rui, esterno giallorosso, ha commentato la prestazione della sua squadra: "Non abbiamo fatto benissimo nel primo tempo. Ora parliamo col mister e capiremo cosa non ha funzionato finora - spiega alla 'Rai' - Il Cesena è una squadra organizzata, non merita la classifica che ha in Serie B. Ci sta mettendo in difficoltà, ora tocca a noi girare la partita".

M.D.A.