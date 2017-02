Milan, che sfortuna: anche Antonelli va ko! A Montella resta solo Vangioni

01/02/2017 21:35

MILAN INFORTUNIO ANTONELLI / Luca Antonelli non sarà a disposizione di Vincenzo Montella per la sfida di campionato tra il Milan e la Sampdoria. Come riporta 'Sky Sport', infatti il terzino dei rossoneri è andato ko nell'allenamento di oggi e contro i blucerchiati non potrà scendere in campo. Altro forfait che si aggiunge a quelli di De Sciglio e Calabria per la retroguardia del 'Diavolo': adesso rimane come unica alternativa Vangioni sulla fascia.

O.P.