01/02/2017 21:21

ROMA PEROTTI / Roma in attesa di ulteriori novità sulle condizioni di Diego Perotti. L'attaccante è uscito anzitempo nella gara odierna contro il Cesena, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Al minuto 17, il calciatore si è accasciato a terra per un problema alla coscia (forse di natura muscolare). Al suo posto è entrato Edin Dzeko al 20'.

M.D.A.