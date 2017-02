Roma, l'Olimpico fischia Gerson: malumore per il mancato addio?

01/02/2017 21:08

CALCIOMERCATO ROMA GERSON / Chiuso da poche ore il calciomercato invernale, lo strascico delle trattative dell'ultimo minuto continua ad essere ben presente anche quest'oggi. Pure nel match di Coppa Italia tra Roma e Cesena se ne avverte la presenza, a testimonianza del fatto vanno sottolineati i fischi dell'Olimpico al giallorosso Gerson. Il centrocampista brasiliano era stato vicinissimo all'addio negli ultimi giorni: il Lille aveva trovato un accordo con la società capitolina, ma poi l'operazione è saltata per motivi economici. Niente intesa tra Lille e Gerson e circa 18 milioni di euro in fumo. La cosa non sarà andata giù ai tifosi della Roma considerando la somma importante e le prestazioni non eccelse del giocatore. Calciomercato.it vi ha parlato della possibilità di una via di fuga brasiliana per Gerson.

O.P.