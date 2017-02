Roma-Cesena, Camplone: "Ce la giocheremo con tutte le forze"

01/02/2017 20:57

ROMA CESENA / Andrea Camplone ha parlato delle difficoltà nel match odierno tra il suo Cesena e la Roma: "Partita difficilissima per noi, ci siamo arrivati con merito e vogliamo arrivare in fondo - spiega il tecnico alla 'Rai' - Incontriamo una Roma che ci tiene tantissimo perché in semifinale troverebbe la Lazio, noi proveremo a metterli in dificoltà. Potremmo anche sorprenderli in contropiede. C'è un divario tecnico notevole ma ce la giocheremo con tutte le nostre forze".

M.D.A.