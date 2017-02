Roma, Baldissoni avverte: "Bisogna essere contenti"

01/02/2017 20:59

ROMA CESENA / Mauro Baldissoni, dirigente della Roma, ha parlato a pochi minuti dalla gara contro il Cesena: "Siamo contenti di quello che stiamo facendo. Non è facile, siamo indietro in campionato ma è giusto essere contenti di questa Roma - le sue parole alla 'Rai' - Grenier assente? Bisognava consegnare le liste di aggiornamento per la Coppa Italia e non è stato ancora completato il trasferimento per mancanza del transfer. E' stato convocato per conoscere il clima ed essere vicino alla squadra".

M.D.A.