Roma, Grenier out contro il Cesena: ecco il motivo!

01/02/2017 22:00

ROMA GRENIER TRANSFER / AGGIORNAMENTO 22.00 - Secondo quanto abbiamo potuto apprendere il transfer sarebbe arrivato già ieri, ma non in tempo per l'impiego di Grenier in Coppa Italia.

21.00 - Nonostante la convocazione arrivata nella giornata di ieri Clement Grenier non sarà a disposizione per il match della Roma contro il Cesena. Il centrocampista infatti non potrà scendere in campo a causa del mancato transfer internazionale, come riporta 'Roma TV'. Esordio quindi rinviato alla prossima giornata di campionato quando i capitolini incontreranno la Fiorentina.

