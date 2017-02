PAGELLE E TABELLINO DI PESCARA-FIORENTINA: apre Caprari, decide Tello

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

01/02/2017 22:44

PAGELLE E TABELLINO DI PESCARA-FIORENTINA: PROMOSSI E BOCCIATI / Una rete in zona Cesarini beffa il Pescara e fa sorridere la Fiorentina. La squadra di Oddo aggressiva nel primo tempo con Bahebeck e Biraghi. Tomovic, poco lucido, resta negli spogliatoi. Chiesa cambia volto ai viola, Ilicic spreca clamorosamente sotto porta. Sul finale ci prova anche Kastanos, all’esordio insieme a Cerri. Poi la rete dei viola nel recupero.

PESCARA

Bizzarri 4,5 – Rischia qualcosa di troppo su un tiro di Tello e controlla un tiro dalla distanza di Ilicic nel primo tempo. Il palo gli è amico su una punizione dal limite di Ilicic nel secondo tempo, imparabile il tiro che vale il pareggio a firma di Tello. A vuoto su un paio di uscite nel finale. Non impeccabile nella seconda rete.

Biraghi 6,5 – Cerca la precisione sui calci piazzati, a inizio ripresa quasi non riesce a servire Baheback. Nel secondo tempo controlla come può le incursioni di Chiesa.

Stendardo 6 – Cerca gloria nell’area avversaria con un colpo di testa sul finire del primo tempo. Duella con Babacar al centro dell’area e allontana tutti i palloni pericolosi.

Gyomber 5 – Un brutto gesto nei confronti di Babacar gli costa il giallo. Il suo fallo concede alla Fiorentina una punizione che si stampa sul palo. L’episodio sporca inevitabilmente la sua prestazione.

Crescenzi 6 – In campo dal primo minuto anche se non del tutto fuori dagli acciacchi di inizio settimana. Sempre efficace in copertura.

Bruno 5,5 – Prende qualche pallone di troppo davanti alla difesa, facendosi sovrastare fisicamente. Migliora dopo il vantaggio e conclude in crescendo.

Caprari 6,5 – Il guizzo del talento sta nel gol messo a segno alla prima occasione del match. Corre a tutto campo e dà una mano anche in fase difensiva. Dal 79’ Kastanos 6,5 – Un suo lampo sul finale mette i brividi a Sportiello.

Benali 6,5 – Si spende tantissimo in fase offensiva, fa anche gli straordinari in copertura quando necessario. Gara di grande sacrificio.

Memushaj 6 – Anche lui si divide con sacrifico tra difesa e attacco, mettendo il fisico a disposizione della squadra.

Zampano 6 – In avvio segue bene l’azione offensiva, ma non riesce ad agganciare sotto porta. Scompare un po’ col passare dei minuti. Dal 70’ Brugman – Rientra dopo un lungo infortunio.

Bahebeck 7 – Non perde tempo ad accendere i suoi tifosi con una palla pericolosa a tagliare tutta l’area dopo cinque minuti di gara. Pressing asfissiante su Sanchez, anche se a volte esagera commettendo fallo. A inizio ripresa si procura con un gran numero una punizione da posizione interessante. E’ un pericolo costante per la difesa viola. Esce dal campo acciaccato. Dal 74’ Cerri – Esordio con la maglia del Pescara, ma non viene sostenuto dai compagni in avanti.

All. Oddo 6 – Il successo degli abruzzesi in Serie A manca da quaranta giornata ed è incredibile come il gioco, tra i migliori delle squadre di massima serie, non riesca a portare ancora al successo. Il Pescara comincia bene, con le linee dei reparti molto strette e un buon ritmo. Dopo la rete del vantaggio, difende con cura e non rischia nulla fino al pari di Tello. La beffa sul finale è immeritata.

FIORENTINA

Sportiello 6 – Gioca ancora al posto dell’infortunato Tatarusanu. Non può nulla sulla rete di Caprari. Poche altre volte viene chiamato in causa.

De Maio 5 – Il Pescara perfora sistematicamente dalle sue parti. Soffre la manovra di Caprari e spesso viene tagliato fuori dall’azione avversaria.

Sanchez 6,5 – Dopo cinque minuti si lascia scappare Zampano, che quasi non porta in vantaggio i suoi. Si alza molto in fase di possesso per dare una mano sulla linea di centrocampo. Prima dell’intervallo spegne due contropiedi pericolosi di Bahebeck.

Tomovic 4,5 – Accorcia spesso sulle avanzate di Caprari, in supporto a De Maio. Una volta conquistato il pallone cerca di verticalizzare per un compagno libero. Grave errore di movimento sulla rete di Caprari. Bocciato da Sousa, resta negli spogliatoi all’intervallo. Dal 46’ Chiesa 7 – Subito in mostra con un gran sinistro dalla distanza che finisce poco alto, con lui in campo la Fiorentina è più vivace in avanti.

Badelj 6 – Recupera tanti palloni sulla trequarti, non sempre preciso nel fraseggio. Dal 83’ Cristoforo s.v.

Vecino 6,5 – Ottimo inserimento in area poco prima del quarto d’ora, ma il suo colpo di testa non inquadra la porta.

Tello 7,5 – Qualche buona iniziativa in fase di possesso. Dopo dieci minuti cerca di sorprendere Bizzarri, ma il suo tiro finisce a lato. Poco più tardi mette una gran palla sulla testa di Vecino. Dopo il vantaggio ci prova anche dalla distanza e nel secondo tempo trova una gran rete, pareggiando i conti. Sul finale la prodezza dalla distanza che vale i tre punti.

Maxi Olivera 6 – Viene spesso chiuso in fase offensiva, perde così diversi palloni.

Borja Valero 6 – Solito elastico tra difesa e attacco. Fa circolare la palla con velocità e dialoga bene con i compagni di reparto, anche se è costretto spesso a prendere palla troppo basso.

Ilicic 5,5 – La difesa del Pescara è sempre ben appostata, lui si allarga molto sulla destra, ma non riesce sempre nell’intento di trovare spazi verso il centro. Nel secondo tempo colpisce l’ennesimo palo di questa stagione su punizione. Sbaglia clamorosamente sul finale.

Babacar 5,5 – Fatica a trovare spazio nel primo tempo, lotta con più cattiveria nella ripresa. Dal 95’ Salcedo s.v

All. Sousa 5,5 – La Fiorentina viene probabilmente sorpresa dalla rabbia agonistica del Pescara. La linea difensiva commette troppe sbavature e il centrocampo fatica a far girare palla con fluidità. Babacar resta abbandonato tra le maglie dei difensori abruzzesi, che non gli lasciano spazio di movimento. Più incisiva la manovra nella ripresa, una doppia prodezza di Tello riacciuffa un match che sembrava compromesso.

Arbitro: Russo 6 – Puntuali le ammonizioni per Tomovic, Benali e Vecino per gioco pericoloso al primo tempo. Ben coadiuvato nell’episodio del gol di Caprari, con il giocatore che rientra dal fuorigioco e viene rimesso in gioco nel corso dell’azione. Conduzione coerente anche nella ripresa, con i cartellini gialli tutti ben motivati. Non ci sono particolari episodi da rivedere nel match.

TABELLINO

PESCARA-FIORENTINA 1-2

PESCARA (4-1-4-1): Bizzarri; Biraghi, Stendardo, Gyomber, Crescenzi; Bruno; Caprari (79’ Kastanos), Benali, Memushaj, Zampano (70’ Brugman); Bahebeck (74’ Cerri). A disp: Fiorillo, Pepe, Cerri, Maloku, Delli Carri, Mitrita, Muric, Cubas. All. Massimo Oddo

FIORENTINA (3-4-2-1): Sportiello; De Maio, Sanchez, Tomovic (46’ Chiesa); Badelj (83’ Cristoforo), Vecino, Tello, Maxi Olivera; Borja Valero, Ilicic; Babacar (95’ Salcedo). A disp: Satalino, Cerofolini, Maistro, Hagi, Baroni, Milic, Mlakar. All. Paulo Sousa

ARBITRO: Russo di Nola

Marcatori: 15’ Caprari (P), 68’ Tello (F), 95' Tello (F)

Ammoniti: 17’ Tomovic (F), 33’ Benali (P), 37’ Vecino (F), 49’ Badelj (F), 52’ Biraghi (P), 52’ Gyomber (P), 57’ Bruno (P)

Espulsi: