01/02/2017 20:15

PESCARA FIORENTINA / Gaston Brugman ha analizzato il match odierno del suo Pescara contro la Fiorentina, recupero della gara valida per la 19a giornata di Serie A: "Speriamo che sia la volta buona, vogliamo vincere - le sue parole a 'Premium Sport' - Tre punti sarebbero fondamentali per noi. Dobbiamo pensare a noi stessi e vincere la prima per sbloccarci e fare bene in campionato".

M.D.A.