Real Madrid, Sergio Ramos scambia la maglia per una confezione di insaccato!

01/02/2017 19:41

REAL MADRID SERGIO RAMOS / Due tifosi, partiti dall'Andalusia e arrivati fino a Madrid con un solo obiettivo: farsi regalare una maglia da Sergio Ramos. E ce l'hanno fatta! Ma in un modo davvero molto particolare. Ha fatto il giro del web la storia di due ragazzi, Sergio e Francisco, che sono arrivati al 'Santiago Bernabeu' con uno striscione che recitava: "Se mi regali la tua maglietta, ti posso dare una confezione di 'lomo en manteca'", un particolare e pregiato insaccato. Ci speravano, ma non ci credevano tanto neanche loro. Poi però, a fine partita, Sergio Ramos si avvicina, lancia la maglia ed in cambio riceve la sua confenzione.



L.P.