PASSENGERS - Nostalgia di Sanchez e Pastore. E' finalmente tornato Kovacic?

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

01/02/2017 20:00

PASSENGERS CALCIOMERCATO STRANIERI EX SERIE A / Torna su Calciomercato.it l’appuntamento settimanale con 'Passengers'. Ecco le ultime notizie di calciomercato in merito agli ex stranieri della Serie A, con i top e i flop della settimana. L'Italia ha nostalgia di Sanchez e Pastore. Bene Cavani, Kovacic e Pogba. Delude Hernandez.

Passengers - Notizie di calciomercato degli ex stranieri della serie A

ALEXIS SANCHEZ (Arsenal): Wenger pare valutare l'ipotesi di lasciarlo andare, puntando forte su Griezmann. In Italia Juve e Inter pensano al cileno.

JAVIER PASTORE (Paris Saint-Germain): l'argentino piace alla Juventus, che ha pensato a lui per gennaio. Il suo procuratore ha sottolineato: "Ama l'Italia. Ci tornerebbe di corsa".

TOP DELLA SETTIMANA

EDINSON CAVANI (Paris Saint-Germain): gol numero 300 in carriera, tra club e Nazionale. Un vero fenomeno, la cui rete non basta però contro il Monaco, che pareggia nel recupero.

MATEO KOVACIC (Real Madrid): esperienza non sempre facile in Liga, dove mostra a sprazzi il proprio talento, come contro la Real Sociedad, con una rete e un assist per Ronaldo.

PAUL POGBA (Manchester United): la sua stagione è altalenante ma, in EFL Cup, la sua rete al 66' fa la differenza. Dopo il 2-0 dell'andata, il 2-1 subito in casa dell'Hull City permette la qualificazione.

FLOP DELLA SETTIMANA

ABEL HERNANDEZ (Hull City): giornata da dimenticare per l'ex Palermo che, contro il Fulham in FA Cup è in grado di sbagliare due rigori in 40 secondi.