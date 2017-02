Inter, ritorno al passato: svelata la terza maglia 2017/2018?

01/02/2017 19:00

INTER TERZA MAGLIA 17 18 / Hanno subito fatto il giro del web le immagini pubblicate dal portale 'footyheadlines.com' che ha svelato in anteprima quella che dovrebbe essere la terza divisa che vestirà l'Inter nella stagione 2017/2018. Un ritorno al passato per i nerazzurri, che avranno un terzo kit molto simile a quello vestito in Coppa Uefa nel trionfo del 1998 ed in Champions nella stagione 2005/2006.



L.P.