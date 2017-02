Inter, Erkin: "Mancini mi voleva, de Boer non conosceva nessuno"

01/02/2017 18:51

INTER ERKIN / È stato il caso dell'estate. Ingaggiato a parametro zero e rispedito poi in Turchia dopo sole poche settimane. Caner Erkin, laterale turco passato per l'Inter ed ora al Besiktas, ai microfoni di 'BeIN Sport' racconta la sua parentesi interista: "Mi voleva Mancini ed io ero contento di trasferirmi a Milano. Poi è arrivato de Boer, e sinceramente non l'ho capito. Non conosceva nessuno di noi giocatori. Per tre o quattro giorni non mi ha parlato e poi mi ha detto che su di me non ci contava, senza darmi spiegazioni. Allora non mi sembrava il caso di restare in quella situazione e quindi sono cominciate le trattative per andare in un altro club, alla fine sono arrivato al Besiktas. Ora voglio restare in questa squadra che è destinata a crescere nei prossimi anni. Ho detto alla società che sono disposto a restare".



L.P.